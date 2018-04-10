مستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام يستقبل الكاتبة رنا الغتم المنامة في 10 أبريل / بنا / استقبل سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام بمكتبه في قصر القضيبية اليوم الكاتبة والشاعرة رنا عيسى الغتم التي أهدته نسخة من كتابها الأول بعنوان "صمت الجروح".

وأشاد المستشار الحمر بالجهود الطيبة التي بذلتها الكاتبة رنا الغتم على هذا الاهداء القيم، منوها بمثل هذه الاصدارات التي تبرز حب الوطن والجانب التراثي الاصيل في مملكة البحرين.



كما نوه سعادته بدور الكتاب والباحثين البحرينيين وجهودهم الطيبة في تعزيز مكانة المملكة على كافة المستويات، متمنيًّا للكاتبة دوام التوفيق والسداد.



من جانبها اعربت الكاتبة رنا الغتم عن خالص شكرها وتقديرها لسعادة مستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام وتثمينها للدعم المتواصل الذي يقدمه سعادته للكتاب والاعلاميين البحرينيين على اختلاف تخصصاتهم الاكاديمية والمهنية والتي تعد دافعًا للمزيد من الإصدارات القيمة التي تصب في تطور هذا الوطن العزيز.



ل.ب/ع ع



بنا 1104 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/04/10 - 31 : 02 PM