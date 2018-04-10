معهد البحرين للتدريب يبحث التعاون مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني

المنامة في 10 أبريل / بنا / اجتمعت الدكتورة سماح العجاوي القائم بأعمال مدير عام معهد البحرين للتدريب مع وفد من هيئة التخطيط والتطوير العمراني، بهدف بحث سبل التعاون بين الطرفين، والتعرف على أبرز البرامج التي يقدمها المعهد، وذلك بحضور الشيخ حمد بن خالد آل خليفة رئيس قسم الاستشارات الخدمية والفنية بالهيئة، وعدد من رؤساء أقسام المعهد.



وأشادت العجاوي بهذا التعاون الذي يعزز الشراكة المجتمعية، مؤكدةً حرص المعهد على توطيد العلاقات مع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، من أجل تطوير موظفي القطاعين العام والخاص للارتقاء بمخرجاتهم المهنية، وتوفير برامج تدريبية تخدم متطلبات سوق العمل.



فيما قدم المهندس محمد أبو كبير رئيس قسم تدريب المؤسسات بالمعهد عرضًا تفصيليًا عن أهم البرامج والدورات التدريبية التي يصممها وينفذها المعهد وفقًا لاحتياجات سوق العمل المحلي وتلبيةً لمتطلبات العديد من شركات القطاعين العام والخاص.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 1024 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/10 - 35 : 01 PM