استمرار مشاركة المجموعة الجوية من سلاح الجو الملكي في مختلف مراحل فعاليات التمرين العسكري المشترك "درع الخليج/ 1"‎ الرياض في 10 أبريل / بنا / تستمر مشاركة المجموعة الجوية من سلاح الجو الملكي البحريني التابعة لقوة دفاع البحرين في مختلف مراحل فعاليات التمرين العسكري المشترك (درع الخليج/ 1) بالمملكة العربية السعودية بكل كفاءة وإتقان في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات العسكرية، بجانب القوات الجوية الشقيقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والإسلامية، والصديقة.

ويعد (درع الخليج/ 1) من أضخم التمارين العسكرية في المنطقة على الإطلاق سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة، ومن ناحية تنوع خبراتها ونوعية أسلحتها والتقنيات المستخدمة.

وتأتي مشاركة المجموعة الجوية التابعة لقوة دفاع البحرين في هذا التمرين من أجل إثراء الخبرات القيادية القتالية للقوات المشاركة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والإسلامية، والصديقة، وصقلها، وتطويرها لاستيعاب متطلبات العمل العسكري المشترك لما له من أهمية ودور فاعل في رفع مستوى الكفاءة العسكرية والارتقاء بالجاهزية القتالية عن طريق تبادل الخبرات والمهارات العسكرية مع القوات المشاركة في مختلف العمليات الجوية، إضافة إلى التدريب على أسلوب التخطيط الجماعي للقيادة والسيطرة على المجال الجوي في مناطق تنفيذ العمليات الجوية، ومواصلة زيادة عمليات التنسيق المشترك وتحقيق التكامل النوعي المنشود في مجال العمليات الجوية المشتركة، من خلال رفع المستوى العمليات للطيارين في مثل هذه التمارين الجوية، والعمل على تطبيق كافة الإجراءات ومراحل التمرين بأوقات قياسية، وتنفيذ الواجبات المطلوبة بمهارة عالية.

وأثبت رجال قوة دفاع البحرين إلى جانب إخوانهم المشاركين في التمرين القدرة على التعامل بشكل فوري مع معطيات ومراحل التمرين المختلفة مؤكدين بذلك قدرتهم القتالية الكبيرة وكفاءتهم العسكرية العالية.



أ.ا.ش/خ.س



بنا 1005 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/04/10 - 23 : 01 PM