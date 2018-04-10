تفعيلا لاستراتيجية الشراكة المجتمعية..مدير عام شرطة المحافظة الشمالية يجتمع بوفد من أهالي كرزكان المنامة في 10 أبريل / بنا / تفعيلا لاستراتيجية الشراكة المجتمعية وتعزيزاً للتواصل مع كافة الفعاليات وأطياف المجتمع، اجتمع العميد عبدالله خليفة الجيران مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية مع وفد من أهالي منطقة كرزكان، منوهاً إلى أن مثل هذه اللقاءات، تتم بناء على توجيهات معالي وزير الداخلية وبمتابعة من سعادة رئيس الأمن العام في إطار الجهود المبذولة للوقوف على احتياجات الأهالي بما يسهم في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وحماية الممتلكات العامة والخاصة.



وقد أعرب مدير عام شرطة الشمالية عن شكره وتقديره للأهالي على تعاونهم وتواصلهم الدائم، موضحاً أن هذه اللقاءات، تصب في مصلحة المواطنين وتعبر عن مدى الشراكة الوثيقة مع الأهالي.



من جهتهم، أشاد وفد أهالي كرزكان بالجهود المبذولة في تنفيذ الكثير من المشاريع والخدمات بالمنطقة، والتي من بينها الإنارة الشاملة للشوارع وتعبيد الطرقات.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 1003 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/04/10 - 07 : 01 PM