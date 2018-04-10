وزير التربية يشارك في المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم في الرياض الرياض في 10 ابريل / بنا / شارك سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في افتتاح المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم، في مركز الرياض الدولي للمعارض بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتحت شعار "التعليم والتعلّم في الطفولة المبكّرة".



وبهذه المناسبة، عبّر الوزير النعيمي عن اعتزازه بالدعوة التي تلقّاها من نظيره السعودي للمشاركة في هذا المعرض والمنتدى الدولي المهمّ، وبتخصيص جناح لوزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين لاستعراض مشروعاتها وبرامجها التطويرية أمام المشاركين والزوار، مؤكّدًا أهمية التعاون التربوي والتعليمي بين الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتبادل الخبرات والتجارب المتميزة فيما بينها، فضلًا عن الاطلاع على جهود الدول الأخرى في هذا المجال.



كما شارك الوزير بمداخلة في الجلسة الأولى للمنتدى، أشاد فيها بدعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله لكافة المراحل التعليمية في البحرين، ومنها مرحلة التعليم ما قبل المدرسي، من خلال سنّ التشريعات والقوانين الخاصة بافتتاح رياض الأطفال، والتي تضم حاليًا آلاف الأطفال، منوّهاً كذلك بالتجربة الثرية لمملكة البحرين في تطبيق المنهج الموحد لرياض الأطفال، والذي أعدّه مختصون في الوزارة وأصبح متاحًا لجميع الرياض في المملكة.



يذكر أنّه يشارك في المعرض والمنتدى الدولي للتعليم خلال الفترة 9-11 أبريل الجاري (120) عالمًا مختصًا ومهتمًا في مجال الطفولة المبكرة من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، إضافةً إلى تقديم 33 ورقة عمل خلال الجلسات العلمية، كما سيتم استعراض تجربة الولايات المتحدة الأمريكية (الدولة الضيف) في مجال تعليم الطفولة المبكرة.







خ.ب/خ.س



بنا 1002 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/04/10 - 07 : 01 PM