بينما تدرس واشنطن ردا عسكريا جماعيا.. موسكو تدعو لإرسال فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دوما فورا نيويورك في 10 أبريل/ بنا / قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن بلاده مستعدة لتهيئة الظروف أمام فريق تابع لمنظمة الأسلحة الكيميائية، للتوجه فورا إلى مدينة دوما بالغوطة الشرقية، للتحقق من وقوع هجوم باستخدام أسلحة كيميائية.





وأكد السفير الروسي في مداخلة خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، بحسب وكالة "الاناضول" أن فريق منظمة الأسلحة الكيميائية يمكنه القيام بالزيارة، وجمع المعلومات، وتحليل التربة، للتأكد من صحة تلك التقارير.



وتدرس الولايات المتحدة حاليا القيام برد عسكري جماعي بمشاركة بريطانيا وفرنسا جراء استخدام النظام السوري الاسلحة الكيميائية على مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وقال مسؤولون امريكيون ان الرد العسكري سيستهدف المطارات والقواعد العسكرية التي انطلقت منها الطائرات للهجوم على مدينة دوما، من دون ان يحددوا حجم الضربة أو مدى اتساع رقعتها.



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اكد انه سيقرر قريباً طبيعة الإجراء الذي ستقوم به الولايات المتحدة ردا على الهجوم الكيمائي ضد دوما معلنا ان الولايات المتحدة على وشك الرد "بقوة" على دمشق وحلفائها.







و.ش/خ.س



بنا 0847 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/04/10 - 54 : 11 AM