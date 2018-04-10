وزير خارجية كوريا الشمالية يزور موسكو موسكو في 10 ابريل /بنا/ يلتقي وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ هو في موسكو اليوم نظيره الروسي سيرغي لافروف، في اوج انفراج في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان وزير الخارجية الكوري الشمالي وصل الاثنين الى العاصمة الروسية وسيجري محادثات الثلاثاء مع لافروف حول "تطوير الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والتجاري" بين البلدين.



وأكدت الخارجية أن روسيا "تدعم مبادرات السلطات الكورية الشمالية التي تهدف الى التقارب بين الكوريتين وتطبيع العلاقات بين الكوريتين واقامة حوار مباشر مع الولايات المتحدة".



وتأتي هذه الزيارة الى روسيا بعد زيارة تاريخية قام بها الى الصين الزعيم الكوري الشمالي، وفي ظل تقارب مهم بين الكوريتين منذ دورة الالعاب الاولمبية الشتوية التي جرت في بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية في فبراير الماضي والتي تلتها تحركات دبلوماسية سريعة ومهمة افضت الى تحديد لقاء قمة بين رئيسي الكوريتين هذا الشهر وقمة كورية شمالية وامريكية نهاية مايو او بداية يونيو.



خ.س



بنا 0831 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/04/10 - 40 : 11 AM