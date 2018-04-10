سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من السفير السعودي لدى المملكة المنامة في 10 ابريل / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة من الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة، وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين، هذا نصها:

أتشرف بأن أرفع إلى مقامكم السامي الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط وغاز في تاريخ مملكة البحرين الشقيقة.



وهذا الإنجاز يعد من أكبر الإنجازات التنموية والاقتصادية التي تحققت بفضل من الله ثم بالتوجيهات الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، وجهود سموكم الصادقة والمخلصة نحو مسيرة التنمية والبناء في مملكة البحرين الشقيقة.



كما أود الإشادة بالجهود التي تقدمها اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في تحقيق التنمية والتطوير لمملكة البحرين الشقيقة، سائلين الله عز وجل أن ينعم على سموكم بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق لحكومة ومملكة البحرين الشقيقة وشعبها الوفي الكريم المزيد من التقدم والازدهار.





خ.ب/خ.س



بنا 0824 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/04/10 - 27 : 11 AM