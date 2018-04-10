شركة خدمات مطار البحرين تحصل على أربع شهادات تقدير من كاثي باسفيك للطيران المنامة في 10 أبريل / بنا / استقبلت شركة خدمات مطار البحرين "باس" وفداً من شركة كاثي باسفيك للطيران، إثر حصولها على أربع شهادات تقدير منها. إذ حازت "باس" على شهادة الأداء الممتاز للعام 2017 في خدمات المطارات، وشهادة تحقيق متطلبات الجودة العالية في مجال خدمات الزبائن لمسافري الشركة، وشهادة تحقيق أفضل نتائج عامة في خبرة تسجيل الدخول للطائرات، وشهادة لتحقيقهم المتطلبات العامة في تقديم الخدمات بالوقت المحدد وأعلى معدل أداء في العام المنصرم 2017.

وقد ترأس الاجتماع الرئيس التنفيذي لـ "باس" السيد سلمان المحميد الذي صرح قائلاً: "نفتخر بعلاقاتنا الإيجابية مع عملائنا، ونحرص بشكل مستمر على تطوير خدمات "باس" وتحسينها بما يتماشى مع المعايير العالمية. خصوصاً وان "باس" تحتفل قريباً بمرور 40 عاماً على تأسيسها، مما يعني بأنها باتت قادرة على قراءة سوق عالم الطيران وخدمات المطارات وتقديم أفضل الخدمات".



وأثنى وفد شركة كاثي باسفيك للطيران على جهود "باس" في مطار البحرين الدولي، وهو أحد وجهاتهم العالمية. إذ تعد شركة كاثي باسفيك للطيران واحدة من أهم شركات الطيران في العالم، وتقدم خدماتها لأكثر من 46 وجهة في جميع أنحاء العالم.









أ.ا.ش/خ.س



بنا 0806 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/04/10 - 15 : 11 AM