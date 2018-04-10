الجودر: "حكايا مسك" تفتح أبواب الابداع أمام الناشئة والشباب البحريني والخليجي المنامة في 10 أبريل/ بنا / أكد سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شئون الشباب والرياضة أن استضافة مملكة البحرين لفعاليات "حكايا مسك" التي تنظم بين وزارة شؤون الشباب الرياضة ومؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية "مسك الخيرية" تأتي متوافقة مع رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والرامية الى تشكيل منظومة واسعة من التعاون المشترك مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل الارتقاء بشباب وناشئة البلدين عبر تنظيم واحتضان برامج رائدة تساهم في استخراج طاقات وابداعات الشباب وتوسع مداركهم عبر تسخير التكنولوجيا العصرية لإيصال أفكارهم بصورة اسرع وأسهل.



وقال وزير شئون الشباب والرياضة بمناسبة استضافة مملكة البحرين لفعاليات "حكايا مسك" من 11-14 ابريل: " إن وزارة شئون الشباب والرياضة سعيدة جدا بالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية "مسك الخيرية" من أجل تنظيم فعاليات "حكايا مسك" والتي تقام للمرة الثانية خارج المملكة العربية السعودية بعد أن استضافة العاصمة الإماراتية أبوظبي النسخة الأولى من الفعالية الامر الذي يؤكد ثقة المسؤولين في مؤسسة مسك الخيرية بمملكة البحرين وقدرتها على نشر مفاهيم واهداف وقيم البرنامج الرائد في مجال "صناعة الحكايا" العصرية".



وأشار الجودر " الى إن الرؤية المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في مجال الشباب وتطوير مهاراتهم هي رؤية متميزة قائمة على أساس تقديم وتنظيم البرامج المشتركة في العديد من المجالات ومن بينها البرامج الشبابية والناشئة التي تعنى بفن صناعة الحكاية بكل أشكالها، بالكتابة والرسم وإخراج الأفلام بالإضافة الى التكنولوجيا العصرية الأنيميشن والتي ستعطي الشباب الفرصة لتطوير مهاراتهم في هذه المجالات".



وأكد وزير شئون الشباب والرياضة " ان الشباب البحريني والخليجي مقبل على فرصة رائعة في هذه الفعاليات وإننا على ثقة تامة بأنهم سيتوافدون إلى حكايا من أجل الاستمتاع وخوض تجربة فريدة من نوعها تفتح لهم الأبواب للتميز واثراء المحتوى وستنقل هذه الفعالية الشباب الى فضاء واسع ، حيث سيتمكن المشاركون من صناعة حكايتهم وجميع تفاصيلها وقراءة الحكايا على الورق، وسيشاهدونها رسومات تنقل لهم واقع الحكاية وسيسمعونها تروى بطريقة بارعة، كما أنهم سيرونها بطريقة عصرية عن طريق " الأنيميشن".



ودعا سعادة وزير شئون الشباب والرياضة الشباب البحريني للمشاركة في هذه الفعالية الرائدة التي ستساهم في تنمية مهاراتهم وابداعاتهم في مجال كتابة وتأليف ورسم حكاياهم وفق رؤيتهم وابداعاتهم.



وتتضمن "حكايا مسك - البحرين" ثماني فعاليات رئيسة، تتضمن: محترف الكتابة، وساحة الرسم، ومعمل أنيميشن، واستوديو الإنتاج، والمؤلف الصغير، وحكايا ديجيتال، وحكايا إعلام، وسوق حكايا، ومصنع حكايا، وحكايا المرابطين.



يذكر أن "حكايا مسك" هي إحدى مبادرات مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز "مسك الخيرية" وهي فعالية سعودية على مستوى الخليج في رعاية فنون صناعة القصة والسرد كتابة ورسماً وتحريكاً وإخراجاً، وتمثل تجمعاً للمبدعين الخليجيين والعرب والأجانب في مجالات متنوعة، لتبادل الخبرات ومشاركة العملية الإبداعية، من خلال ورشات العمل ومنصات الإلهام وعرض المنتجات والخدمات الإبداعية.







ل.ب/خ.س



بنا 0756 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/04/10 - 17 : 11 AM