واشنطن تدرس القيام برد عسكري جماعي بمشاركة بريطانيا وفرنسا ضد النظام السوري واشنطن في 10 أبريل/ بنا / تدرس الولايات المتحدة حاليا القيام برد عسكري جماعي بمشاركة بريطانيا وفرنسا جراء استخدام النظام السوري الاسلحة الكيميائية على مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وقال مسؤولون امريكيون ان الرد العسكري سيستهدف المطارات والقواعد العسكرية التي انطلقت منها الطائرات للهجوم على مدينة دوما، من دون ان يحددوا حجم الضربة أو مدى اتساع رقعتها.



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اكد انه سيقرر قريباً طبيعة الإجراء الذي ستقوم به الولايات المتحدة ردا على الهجوم الكيمائي ضد دوما معلنا ان الولايات المتحدة على وشك الرد "بقوة" على دمشق وحلفائها.

وقد حذرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، من أن واشنطن سترد على ذلك الهجوم سواء تصرف مجلس الأمن أم لا.



من جهته اشار السفير الفرنسي لدى مجلس الأمن الى إن الغاز السام استخدم عمدا، بينما حمل السفير الروسي المعارضة السورية تنفيذ الهجوم في غوطة دمشق السورية.







و.ش/خ.س



بنا 0747 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/10 - 53 : 10 AM