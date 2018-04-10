سمو الشيخ فيصل بن راشد يهنئ جلالة الملك المفدى بنجاح استضافة الفورمولا واحد المنامة في 10ابريل/ بنا / رفع سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح مملكة البحرين باستضافة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد للعام 2018.

وأكد سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة أن هذا النجاح ليس بالغريب على مملكة البحرين بعد أن استضافت السباق طوال السنوات السابقة بأفضل صورة تنظيمية، مشيراً سموه إلى أن الجهود البارزة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة تساهم باستمرار النجاحات للسباق الذي جعل أنظار الملايين تتجه إلى المملكة، مبيناً سموه أن جهود الأمير سلمان بن حمد آل خليفة تؤكد حرصه على مواصلة جعل مملكة البحرين الوجهة الرياضية الأولى في الشرق الأوسط وموطناً لرياضة السيارات.



وأوضح سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة أن سباق الفورمولا واحد ينسجم مع الرؤية الثاقبة لجلالة الملك المفدى بأهمية الرياضة التي تجعل مملكة البحرين في مكانة مرموقة على الخارطة العالمية، مشيراً سموه إلى أن النجاحات المتواصلة لمملكة باستضافة السباق تؤكد القدرات البحرينية العالية باستضافة وإخراج أكبر البطولات الرياضية بأفضل صورة تنظيمية.



ت.و/خ.س



بنا 0744 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/04/10 - 48 : 10 AM