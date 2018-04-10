الكويت تحتضن فعاليات "مؤتمر المرأة والمسؤولية المجتمعية الرابع" بمشاركة نسائية خليجية وعربية الكويت في 10 أبريل / بنا / برعاية سمو الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح رئيسة مركز الكويت للعمل التطوعي، تستضيف دولة الكويت فعاليات "مؤتمر المرأة والمسؤولية المجتمعية الرابع في الدول العربية 2018م"، والمقام تحت شعار "المرأة العربية في المنظمات الدولية بين المكانة والتمكين"، بتنظيم من مركز المرأة للمسؤولية المجتمعية عضو الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية عضو برنامج الأمم المتحدة للاتفاق العالمي بالتعاون مع شركة مجموعة الراية العربية في دولة الكويت وبشراكة استراتيجية من قبل المعهد العربي للتخطيط. ما بين 26 ـ 27 إبريل بالكويت.

وسيتم خلال المؤتمر تكريم شخصيات نسائية عربية رفيعة المستوى بوسام "المرأة العربية القيادية المسؤولة اجتماعياً"، وتدشين البرنامج التدريبي الدولي "استراتيجيات ومستلزمات إعداد المرأة العربية لاحتراف العمل في المنظمات الدولية"، واستعراض أوراق عمل علمية رصينة تقدمها شخصيات عربية ودولية رفيعة المستوى، وذات خبرات مهنية وأكاديمية من الدول العربية ومن خارجها. وسيحظى المؤتمر بمشاركة شخصيات عربية ودولية رفيعة المستوى.



وحول أهم محاور أوراق عمل المؤتمر قال سعادة الدكتور عدنان صالح الحداد رئيس اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر: " إن أوراق عمل المؤتمر ستتناول خارطة تمثيل المرأة العربية في المنظمات الدولية، ومحطات تاريخية، والدور الرسمي في تمكين المرأة العربية للمناصب الأممية وأبعاده الاستراتيجية. إضافة إلى تمكين المرأة في المنظمات الدولية عبر بوابة منظمات المجتمع المدني، وأدوات بناء الصورة الذهنية للمرأة العربية في الإعلام لتحقيق تمكينها أممياً، وبرامج بناء قدرات تمكين المرأة للمنظمات الدولية، ودور المنظمات الدولية في تفعيل مشاركة وتبوء المرأة العربية مناصب قيادية فيها، والمرأة العربية بين السياسيات الدولية الرئيسة والآليات القانونية لتحقيق تمكينها في المنظمات الدولية".



وتقدم الدكتور عدنان الحداد بالشكر لسمو الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح على موافقتها السامية للرعاية الفخرية لهذا المؤتمر والذي تستضيف الكويت واحدة من دوراته لأول مرة، وشكر سعادة الدكتور بدر بن عثمان مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية لموافقته بأن يكون المعهد شريكاً استراتيجياً في تنظيم المؤتمر.



كما قالت الدكتورة نجوى بلطيف رئيسة مركز المرأة للمسؤولية المجتمعية عضو الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية: "لقد شهدت السنوات الأخيرة توسعاً مذهلاً في حجم ونطاق وقدرات المنظمات والشخصيات النسائية في جميع أنحاء العالم، وأصبح لهذه المنظمات والشخصيات دور بارز في المساهمة في جهود التنمية، وتصميم مبادرات خلاقة تساهم بفاعلية في تلبية الحاجات المجتمعية جنباً إلى جنب مع جهود المؤسسات الحكومية والخاصة. كما أصبحت المنظمات النسائية أيضاً جهات مهمة لتقديم الخدمات المجتمعية وتنفيذ برامج التنمية الأخرى كمكمل للعمل الحكومي".



ويأتي مؤتمر المرأة الرابع للمسؤولية المجتمعية في الدول العربية في دورته الرابعة، ليسلط الضوء على موضوع "المرأة العربية في المنظمات الدولية بين المكانة والتمكين"، وليؤكد أن هذا العصر هو عصر اعتماد أدوات احترافية لتصميم مبادرات نوعية لتحقيق التمكين المهني للمرأة.



وأشارت الدكتورة نجوى بلطيف إلى أن هذا المؤتمر تم توجيهه للقيادات المجتمعية النسائية في المنطقة العربية، باعتبارهن صاحبات المبادرات في توجيه منظماتهن نحو اعتماد منهجيات مهنية وعلمية في إدارة تلك الموارد المتعددة التي تمتلكها منظماتهن لصالح تنمية المجتمعات.



وسيكرم المؤتمر صاحبات العطاء من النساء العربيات، ممن لهن تميز مجتمعي في عطائهن في مجال التمكين المهني للمرأة في القطاعات المتعددة سواء كانت اقتصادية أو تعليمية أو مجتمعية أو إعلامية أو صحية أو نحو ذلك.



كما سيستضيف المؤتمر خبراء وخبيرات لتبادل الخبرات، والتعرف على كل ما هو جديد. وتعمل الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وبالتعاون مع شركة مجموعة الراية العربية، وبالشراكة الاستراتيجية مع المعهد العربي للتخطيط على إزالة الفجوات بين الخبرات الدولية وبين المنظمات والشخصيات النسائية المستهدفة عبر إيجاد مظلة علمية ومهنية تجتمع فيها النساء من ذوات الاختصاص والاهتمام المشترك للعمل سوياً نحو تنمية فاعلة لمجتمعاتنا.



أ.ا.ش/خ.س



بنا 0703 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/04/10 - 06 : 10 AM