مدعية المحكمة الدولية تسعى لولاية قضائية بشأن ترحيل الروهينغا أمستردام في 10 أبريل/ بنا / طلبت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من المحكمة الفصل فيما إذا كانت لديها ولاية قضائية بشأن ترحيل الروهينجا من ميانمار إلى بنجلادش وهي جريمة محتملة ضد الإنسانية.

وقالت بنسودا إنه نظرا لطبيعة جريمة الترحيل العابرة للحدود، فإن حكما في صالح الاختصاص القضائي للمحكمة سيتماشى مع المبادئ القانونية المرعية.



واضافت بنسودا "هذه ليست مسألة نظرية ولكن مسألة واقعية تؤثر على ما إذا كانت المحكمة قد تمارس الولاية القضائية.. للتحقيق والمحاكمة إذا دعت الحاجة لذلك".



وقد يمهد أي حكم يؤكد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد الطريق أمام بنسودا للتحقيق في ترحيل عدة آلاف من الروهينغا.



وتقول الأمم المتحدة إن نحو 700 ألف شخص، من مسلمي الروهينغا، فروا من منازلهم إلى بنغلادش بعدما أطلق الجيش في بورما حملة تطهير عرقي في أغسطس من العام الماضي.





خ.س



بنا 0646 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/04/10 - 50 : 09 AM