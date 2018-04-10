اصابة طالبات فلسطينيات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع برام الله رام الله في 10 أبريل/ بنا / أصيبت العشرات من الطالبات، اليوم، بحالات اختناق، جراء اطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع، صوب إحدى مدارس قرية المغير شمال شرق رام الله.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز والصوت تجاه الطالبات المتوجهات للدراسة، الأمر الذي أدى إلى احتجاز بعضهن داخل المدرسة، والبعض الآخر لم يتمكن من الوصول إليها.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية أن قوات جيش الاحتلال لا تزال منتشرة في عدة مناطق بالقرية، وتمنع الفلسطينيين من الخروج من منازلهم.





و.ش/خ.س



بنا 0630 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/04/10 - 37 : 09 AM