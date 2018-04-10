شركة مطار البحرين تشيد بالنجاح الباهر لسباق الفورمولا 1 المنامة في 10 أبريل/ بنا / أعلنت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، عن الاستكمال الناجح لجميع عمليات السفر والضيافة الخاصة بسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 للعام 2018، الذي أُقيم من 6 إلى 8 أبريل في حلبة البحرين الدولية.

وكان مطار البحرين الدولي خضع في وقت لاحق لتحضيرات خاصة لاستقبال حشود ضخمة من الزوار الدوليين، فضلًا عن تلبية متطلبات الفرق والزوار والحمولات التي توافدت على المملكة من أجل هذا السباق الذي يُشكل أحد أهم فعاليات العام وأبرزها في المملكة. إذ تم الانتهاء من هذه التحضيرات من خلال اجتماعات اللجنة التنسيقية التي حضرها عدد من المسؤولين الممثلين عن حلبة البحرين الدولية وإدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وشؤون الجمارك وشرطة المطار بوزارة الداخلية وشركة طيران الخليج وشركة خدمات مطار البحرين وشركة بحرين ليمو.



وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي للعمليات بمطار البحرين الدولي السيد مايكل هوهينبرجر أن هذا النجاح المشرّف يسطر فصلًا جديدًا في سجل إنجازات المملكة في استضافة سباق الفورمولا 1 ، لتضاف الى سلسلة إنجازات "حلبة البحرين للسيارات" التي نجحت كعادتها كل عام في تنظيم هذا السباق الدولي الهام الذي وضع اسم مملكة البحرين على خارطة تنظيم الرياضات العالمية، مضيفًا أن العالم كله أصبح يتطلع إلى البحرين متوقعًا أن تقدم كالعادة أعلى درجة من المهنية وخدمات الضيافة المتميزة التي تعكس المكانة المرموقة لسباق الفورمولا 1.



و أضاف هوهينبرجر أن نجاح تنظيم هذا السباق سنويا وعلى مدار 14 عاما يؤكد جدارة و قدرة الكفاءات البحرينية الشابة والطموحة على تنظيم أضخم الفعاليات الرياضية العالمية، مشيدا بجهود كافة المسئولين في حلبة البحرين للسيارات لإظهار هذا السباق بالمستوى المشرف، معربا عن استعداد شركة مطار البحرين لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة في كافة أنشطة الحلبة، وفي هذا الصدد أثبت مطار البحرين الدولي مجددًا مدى أهمية دوره الرائد في تحقيق ذلك الهدف، من خلال ضمان وصول المسؤولين والسائقين ومغادرتهم بمنتهى الأمان والرفاهية بفضل سلاسة العمليات وسهولة الإجراءات التي تتخذها الشركة كل عام. معربًا عن سعادته بنتائج هذا العام ومتطلعًا إلى أعوام قادمة من النجاح المبهر لسباق الفورمولا 1 في مملكة البحرين.



وقد عقدت شركة مطار البحرين عددا من الاجتماعات رفيعة المستوى مع مجموعة من كبرى المؤسسات على هامش سباق الفورمولا 1، بما في ذلك شركة طيران الهند، الناقلة الوطنية الحكومية في الهند، وذلك لمناقشة النمو المحتمل في السوق الهندية وفرص التعاون بين الشركتين. وعقدت الشركة أيضًا اجتماعًا مع مجموعة من كبار المسؤولين من جولي شيك، الشركة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية ومقرها الصين، بهدف تعزيز حضور الشركة في المملكة وتوفير مسارات سفر لدعم عملياتها في البلاد. كذلك التقى السيد هوهينبرجر مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة ديلويت إم سي إس المحدودة السيد مايك دوبي، كما زار نقطة صيانة ماكلارين في حلبة البحرين الدولية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكات المحتملة في زيادة إسهامات المطار في الاقتصاد المحلي، بما يتفق مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.







ن.ع/خ.س



بنا 0624 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/04/10 - 40 : 09 AM