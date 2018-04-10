الجيش اليمني مسنودا بمقاتلات التحالف يطلق عملية عسكرية لاستكمال تحرير ميدي حجة في 10 ابريل /بنا/ اعلن الجيش الوطني اليمني ان معارك عنيفة تواصلت لليوم الثاني على التوالي مع ميليشيا الحوثي الانقلابية لتحرير ما تبقى من مدينة ميدي.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن مصادر ميدانية، نقلا عن وكالة الانباء اليمنية الرسمية، تأكيده ان معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحاف العربي وبين مليشيا الحوثي الانقلابية في أحياء مدينة ميدي ضمن عملية عسكرية واسعة في محافظة حجة.



وأكدت المصادر أن قوات الجيش أحكمت قبضتها على أحياء متفرقة كانت تحت سيطرة المليشيا الانقلابية جنوبي غرب مدينة ميدي، فيما تكبدت المليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، وتمكنت قوات الجيش من أسر أربعة من عناصر المليشيا.





خ.س



بنا 0619 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/04/10 - 54 : 09 AM