عاهل البلاد المفدى يتلقى برقية تهنئة من رئيس جهاز الأمن الوطني المنامة في 10 أبريل / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة من سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل رئيس جهاز الأمن الوطني، وذلك بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لبطولة سباقات فورمولا واحد، هذا نصها:

سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه

ملك مملكة البحرين المفدى



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



يشرفني وببالغ الفخر والاعتزاز أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي أخلص التهاني وأجل التبريكات بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كافة منتسبي جهاز الأمن الوطني مقرونة بصادق الولاء والانتماء بمناسبة النجاح الباهر الذي حققته مملكة البحرين بتنظيمها لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورملا واحد لسنة 2018م، حيث تجسد هذه الفعالية صورة مشرقة للوطن وما تشهده البحرين في عهد جلالتكم الزاهر من التقدم والرخاء والقدرة على رفع اسم مملكة البحرين عالياً خفاقاً في سماء العزة والنجاح عالمياً.



إننا إذ نعبر عن اعتزازنا وابتهاجنا بنجاح هذه الفعالية، فإننا نعاهد الله أن نظل الأوفياء لقيادة جلالتكم، وأن نبذل أقصى التضحيات في أداء الواجب والحفاظ على أمن مملكة البحرين واستقراراها، امتثالاً لتوجيهات جلالتكم السديدة وبدعمكم ورعايتكم، وتحقيقاً لآمال أبنائكم في مملكة العدل التي نعيش في رحابها في ظل قيادتكم الملهمة ونهجكم الرشيد.



وتفضلوا جلالتكم بقبول فائق التحية وموفور الاحترام والتقدير،،

ودمتم في رعاية الله سالمين



المخلص لجلالتكم

الفريق / رئيس جهاز الأمن الوطني

عادل بن خليفة الفاضل





أ.ا.ش/خ.س



بنا 0628 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/04/10 - 33 : 09 AM