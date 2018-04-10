واشنطن: روسيا لم تف بالتزاماتها تجاه إتلاف الأسلحة الكيميائية في سوريا واشنطن في 10 أبريل/ بنا / قالت الولايات المتحدة الأمريكية ان روسيا لم تف بالتزاماتها تجاه إتلاف الأسلحة الكيميائية في سوريا.

واوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا سندرز ان موسكو ضللت المجتمع الدولي بعدم الوفاء بالتزاماتها بشأن ضمان إتلاف أسلحة النظام السوري الكيميائية.



وكانت الادارة الامريكية السابقة اعلنت في العام 2014 عن تدمير كل العناصر الكيميائية التي سلمتها سوريا، وكانت تسمح لنظام الأسد بصنع غازي السارين والخردل.



وقالت سندرز إن إيران وسوريا مسؤولتان عن الهجوم في دوما وهناك ثمن سيتم دفعه.









و.ش/خ.س



بنا 0606 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/04/10 - 11 : 09 AM