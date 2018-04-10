المستشفى العسكري يوفر العناية الكاملة وفي وقت قياسي لاحد افراد طاقم فراري الذي تعرض لحادث مروع في سباق الفورمولا1 المنامة في 10 ابريل /بنا/ استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى العسكري مساء الاحد حالة طارئة، بعد تعرض احد افراد طاقم فريق الفراري لحادث مروع أثناء اقامة السباق في حلبة البحرين الدولية وقد تم تناقل فيديو اصابته البليغة بوسائل التواصل الاجتماعي وتناقلته الوكالات العالمية .

هذا وقد تم نقل المريض مباشرة الى المستشفى العسكري حيث تم استقباله في قسم الطوارئ، وبعد التأكد من استقرار حالته تم عمل الفحوصات اللازمة في مثل هذه الحالات للتأكد من عدم اصابة المريض بإصابات في الراس ، الصدر و الحوض.

وبعد هذه الفحوصات وجد انه يعاني من كسر مضاعف في عظمتي الساق اليسرى مع وجود جرح في المنطقة الداخلية للساق وتفتت بليغ في العظمتين. حيث تم ادخال المريض مباشرة لغرفة العمليات وجرى تنظيف مكثف للجرح وعمل تثبيت لكسر عظمة الساق باستخدام مسمار التيتانيوم في النخاع العظمي، واجريت العملية تحت تخدير نصفي وقد مضت العملية بسلامه في زمن بلغ ساعة ونصف.



وفي اليوم التالي للعملية وتحت اشراف فريق من العلاج الطبيعي تم تحريك المريض وتدريبه على المشي باستخدام العكازات الطبية. وحالة المريض مستقرة ويتشافى بشكل سريع وبدون اية مضاعفات تذكر.



هذا وقد ولى قائد الخدمات الطبية الملكية اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة جل اهتمامه لمتابعة علاج المريض بصورة سريعة وتوجيهاته المطمئنة لجميع العاملين وعشاق سباق الفورملا 1.

علما بان العملية اجريت تحت اشراف الدكتور علي الماجد استشاري ورئيس جراحة قسم العظام.

هذا ويعتبر المستشفى العسكري من المراكز المتقدمة والمعتمدة دوليا بوجود فريق متكامل على أهبة الاستعداد والجاهزية للحالات الطارئة والاصابات البليغة.





خ.س



بنا 0551 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/04/10 - 35 : 09 AM