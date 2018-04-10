الولايات المتحدة ترسل مدمرة ثانية الى البحر المتوسط خلال ايام واشنطن في 10 أبريل/ بنا / تعتزم الولايات المتحدة ارسال مدمرة ثانية الى البحر المتوسط في الأيام المقبلة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وذكرت الصحيفة بأن المدمرة الامريكية قد تدخل البحر المتوسط بالإضافة إلى المدمرة "USS Donald Cook" الموجودة حاليا في المتوسط.



وقال مسؤولون أمريكيون في مجال الدفاع: "توجد شرق البحر المتوسط مدمرة "USS Donald Cook" الصاروخية، ويمكنها المشاركة في أي ضربة على سوريا.

وتوقعت الصحيفة أن تصل مدمرة "USS Porter" إلى هذه المنطقة بعد عدة أيام.



وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات للرئيس الامريكي بأنه توجد لدى واشنطن خيارات عسكرية عديدة للرد على الهجوم الكيميائي المزعوم في سوريا.





و.ش/خ.س



بنا 0527 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/04/10 - 33 : 08 AM