الكويت تدين بأشد العبارات في مجلس الامن الهجمات البشعة في دوما نيويورك في 10 أبريل / بنا / دانت دولة الكويت وبأشد العبارات الهجمات البشعة بالصواريخ والبراميل المتفجرة التي تعرضت لها المناطق السكنية المحاصرة في الغوطة الشرقية بسوريا بما في ذلك الهجوم الذي وقع على دوما.

جاء ذلك كما اوردت وكالة الانباء الكويتية، في كلمة دولة الكويت امام جلسة مجلس الأمن حول الوضع في سوريا بعد الهجمات على دوما.



وقال المندوب الدائم السفير منصور العتيبي "ان الازمة السورية تشهد مع الأسف مزيدا من التدهور كما أن القرارات التي يصدرها مجلس الأمن حيال هذه القضايا لا ترى طريقها إلى التنفيذ ويبقى المجلس عاجزا عن الاضطلاع بمسؤولياته وغير موحد في مواجهة هذه المخاطر". وحمل العتيبي مجلس الأمن مسؤولياته في صيانة الأمن والسلم الدوليين مشيرا الى ان ما يجري في سوريا من استمرار لاستخدام الأسلحة الكيماوية يمثل تهديدا حقيقيا لمنظومة عدم الانتشار.





خ.س



بنا 0525 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/04/10 - 39 : 08 AM