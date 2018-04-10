ترمب يعلن موعد القمة مع اون ويأمل في التوصل الى اتفاق مهم واشنطن في 10 أبريل/ بنا / قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الشهر المقبل أو أوائل يونيو.

واضاف ترامب "سنجتمع معهم في وقت ما في مايو أو أوائل يونيو"، بينما كان من المفترض عقد القمة قبل نهاية مايو، وفق ما اوردت وكالة الانباء الكورية "يونهاب".



وأعرب عن اعتقاده "بأن يكون هناك احترام كبير من الطرفين ، وقال " نأمل أن يكون هناك اتفاق مهم".



وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق إن كوريا الشمالية أبلغت الولايات المتحدة بأنها مستعدة لمناقشة نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية خلال القمة.









و.ش/خ.س



بنا 0512 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/04/10 - 38 : 08 AM