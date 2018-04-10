فرنسا وأمريكا تطالبان برد حازم على الهجوم الكيماوي في سوريا

باريس في 10 أبريل/بنا/ بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً في اتصال هاتفي ليلة الثلاثاء الهجوم الكيماوي على مدينة دوما السورية، مطالبين بضرورة الرد الحازم من المجتمع الدولي على هذا الهجوم المأساوي.



وأفاد قصر الإليزية الرئاسي في بيانٍ بأن الرئيسين ناقشا التطورات التي حصلت منذ الهجوم الكيماوي الذي استهدف سكان دوما في الغوطة الشرقية والنقاشات الجارية في مجلس الأمن الدولي حول هذا الهجوم.



خ.أ



بنا 0248 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/04/10 - 32 : 06 AM