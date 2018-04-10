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انفجار في ادلب السورية ومقتل 20 شخصا على الاقل
2018/04/10 - 31 : 06 AM

القاهرة في 10 أبريل/بنا/ قُتل 19 شخصًا على الأقل اليوم إثر انفجار وقع في مدينة إدلب شمال غربي سورية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الانفجار أسفر عن مقتل 19 شخصًا على الأقل بينهم 13 مدنيًا، مرشحًا ارتفاع عدد القتلى في ظل إصابة العشرات بجروح خطيرة وفقدانهم تحت الانقاض.

وأضاف المرصد أنه "ليس من الواضح ما إذا كان الانفجار ناجمًا عن صاروخ أو عبوة ناسفة داخل مركبة"، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع في ظل إصابة العشرات بجروح خطيرة وفقدانهم تحت الانقاض.

وكانت جماعة (الخوذ البيضاء) ذكرت في تغريدة على تويتر إن "عشرة أشخاص قتلوا عندما تسبب الانفجار في انهيار مبنى سكني في حي وادي النسيم".

وأضافت أن فرق الدفاع المدني تنتشل الضحايا من تحت الأنقاض.



خ.أ

بنا 0243 جمت 10/04/2018


عدد القراءات : 27         اخر تحديث : 2018/04/10 - 31 : 06 AM
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