مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 10 أبريل/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:



جلالة الملك المفدى يستقبل معالي رئيسي مجلسي النواب والشورى.



عاهل البلاد المفدى يتلقى برقية من سعادة الفريق الركن وزير شئون الدفاع.



عاهل البلاد المفدى يتلقى برقية تهنئة من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.



سمو رئيس الوزراء يرأس جلسة مجلس الوزراء.



سمو ولي العهد يتلقى برقية من رئيس غرفة التجارة وصناعة البحرين.



سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من سعادة وزير شئون الدفاع.



سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من معالي رئيس مجلس النواب.



لجنة تقويم المؤهلات العلمية تقيم 70 مؤهلا جامعيا وتدرج 12 برنامجاً أكاديمياً ضمن قائمة البرامج الموصى بالدراسة فيها.



مجمع السلمانية الطبي يستضيف الاستشاري مصطفى مهيار.



الاستشاري البريطاني فروجه يجري عدداً من العمليات الجراحية المعقدة بواسطة المناظير المتقدمة والحديثة لمريضات بالسلمانية.



لدى لقائه الدفعة الثالثة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية.. وزير العدل: مهارات البحث والتحليل والابتكار والتعامل مع التحديات ضمانة أساسية للتطوير المستمر.



السفير الكويتي يهنئ جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بالنجاح الكبير لسباق البحرين للفورمولا واحد .



رئيس نادي المحرق يهنئ جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بنجاح سباق الفورمولا واحد.



القائد العام يستقبل سفير جمهورية سنغافورة المعتمد لدى المملكة.



القائد العام يستقبل وفدا من كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية‎.



"الهلال الأحمر" يعلن جدول توزيع مساعدات شهر رمضان.

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بني جمرة تفوز بجائزة القرية الجميلة.. أبو الفتح : "البلديات" داعمة لأي مشروع يعزز مفاهيم الشراكة المجتمعية.

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أشاد بمبادرات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان..ناصر بن حمد: استضافة (حكايا مسك) يؤكد اهتمام البحرين بتنمية قدرات الشباب والناشئة.



مدير عام أمانة العاصمة وفي اجتماع منظمة المدن العربية من الرباط : البحرين لديها تجارب ناجحة في عالم الاستدامة.



اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات توصي بإدراج مؤسسة تعليمية وتسكين 5 مؤهلات أكاديمية ومهنية.



وزير العمل يستعرض جهود البحرين في إصلاح سوق العمل ومكافحة البطالة في الدورة الـ 45 لمؤتمر العمل العربي في القاهرة.



شركة مطار البحرين تشيد بالنجاح الباهر لسباق الفورمولا 1 للعام 2018.



معالي وزير الداخلية يستقبل رئيس جمعية الصداقة البحرينية البريطانية ويشيد بالعلاقات المتميزة بين البلدين.



الأمين العام للتظلمات يستقبل السفير الأميركي الجديد لدى مملكة البحرين.



تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية.. قيادة خفر السواحل تعقد لقاء موسعا مع ممثلي شركات الغوص التجارية ورحلات نقل الركاب السياحية.



هيئة البحرين للسياحة والمعارض تستضيف وكالات السفر وإعلاميين من جميع أنحاء العالم لترويج سباق الفورملا (1).



اللجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج واستعمال وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة تعقد اجتماعها الثاني في وزارة الخارجية .



سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من سعادة وزير شئون الدفاع.



سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من معالي رئيس مجلس النواب.



وزير الإسكان لـ(بنا): ارتفاع حجم المناقصات في المملكة العام الماضي.



سمو رئيس الوزراء يرأس جلسة مجلس الوزراء.



وزارة خارجية مملكة البحرين تشارك في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية.



التراخيص والترددات بهيئة "المعلومات" تشرف على تنسيق وتخصيص الطيف الترددي لجائزة البحرين الكبرى الفورمولا واحد.



سباق الفورمولا واحد ينشط القطاعين السياحي والفندقي بمملكة البحرين.



عضو في مجلس إدارة «أمفا» القابضة: نظام النقطة الواحدة على جسر الملك فهد يرفع أعداد الزوار والسياح إلى البحرين.



33% مـــن الإيـرانـييــن يـعـيـشون فــي فـقـر مطلق و6% تـحـت خـط الـجوع.



مسؤول عسكري أمريكي سابق: قطر تلعب بالنار ولن تخرج من أزمتها إلا بوقف دعم الجماعات الإرهابية.



مقتل 14 مقاتلا بينهــم 4 إيرانيين في غارة إسـرائيلية على مطار التيفور السوري.



تصاعد الدعوات الغربية إلى رد في سوريا بعد تقارير حول هجوم كيميائي قرب دمشق.













خ.أ



بنا 0231 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/10 - 37 : 05 AM