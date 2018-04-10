الطقس في مملكة البحرين: غير مستقر مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة

المنامة في 10 أبريل / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الثلاثاء سيكون بمشيئة الله غير مستقر مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً.



الرياح: شمالية شرقية من 5 الى 10 عقد وتصل من 10 الى 15 عقدة مع هبات قد تصل الى 35 عقدة أحياناً.



ارتفاع الموج : من قدم إلى 3 أقدام، ويصل الى 8 أقدام في عرض البحر أثناء الهبات.



درجة الحرارة : العظمى 32 درجة مئوية .. والصغرى : 22 درجة مئوية.



وحذرت إدارة الإرصاد الجوية من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



شروق الشمس 05:19 صباحا...غروب الشمس 05:58 مساءا









خ.أ



بنا 0211 جمت 10/04/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/04/10 - 36 : 05 AM