الرئيس الامريكي: واشنطن سترد الليلة على الهجوم الكيميائي في دوما السورية

واشنطن في 10 أبريل/بنا/ أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أنه يتوقع اتخاذ قرار حول التطورات الأخيرة في سوريا أثناء هذه الليلة أو بعد مرور وقت قصير.



وحسب وكالة (رويترز) للأنباء أن الرئيس ترامب أشار في تصريحات أدلى بها خلال مستهل اجتماعه مع القادة العسكريين الأمريكيين مساء ليلة الثلاثاء لتحديد رد الولايات المتحدة على الهجوم الكيميائي في مدينة دوما السورية "إننا حاليا نعمل على وضع قرار للتعامل مع الهجوم المروع الذي نفذ قرب دمشق".



وأكد ترامب: "لدينا خيارات عسكرية كثيرة بشأن سوريا".



وأثر الاعلان الرئاسي الامريكي الذي تناقلته وكالات الأنباء والقنوات الفضائية العالمية الواسعة الانتشار ينتظر العالم ما ستسفر عنه اللحظات المقبلة، وقد نقلت شبكات التلفزة الأمريكية مشاهدا للرئيس الامريكي يتحدث أمام عدد من كبار المسؤولين في الادارة الامريكية.









خ.أ



بنا 2244 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/10 - 47 : 01 AM