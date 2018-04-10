100 مليون يورو خسائر الشركة الفرنسية للسكك الحديدية بسبب الإضرابات باريس في 9 أبريل/بنا/ اعلن اليوم في فرنسا عن الخسائر التي تكبدتها الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد (إس إن سي إف) بسبب الأضراب والتي بلغت نحو 100 مليون يورو حسب ما ذكر رئيس الشركة الوطنية الفرنسية (إس إن سي إف) غيوم بيبي اليوم الاثنين.



وحسب قناة (فرنسا 24) العربية إن رئيس الشركة أشار إلى أن إضراب عمال هذا القطاع كلف الشركة الفرنسية المثقلة أصلا بالديون خسائر بحوالى "مئة مليون يورو" إلى حد الآن، مضيفا بأن كلفة الإضراب "تبلغ عشرين مليون يورو يوميا" للشركة، ومن المنتظر أن تمتد هذه الحركة الإضرابية على ثلاثة أشهر.



وجدّد عمال السكك الحديد الفرنسية إضرابهم الأحد احتجاجا على خطة إصلاح "الشركة الوطنية لسكك الحديد" مؤكدين استعدادهم تصعيد تحركهم.



من جهتها، أكدت الحكومة تصميمها على المضي قدما في مشروعها، فيما تنتهي المرحلة الثانية من الإضراب صباح اليوم الثلاثاء.



وتبدأ التعبئة مع عمال الشركة الوطنية للسكك الحديد (إس إن سي إف)، الشركة العامة المشرفة على القطارات في فرنسا، في حركة قد تبلبل حياة الفرنسيين اليومية على مدى ثلاثة أشهر.



وفي احتجاجهم على مشروع إصلاح قدمته الحكومة وينص خصوصا على تعديل وضعهم الخاص الذي يوفر لهم ضمانة وظيفة مدى الحياة، تبنى عمال السكك الحديد مبدأ الإضراب يومين من أصل خمسة حتى نهاية حزيران/يونيو، أي ما يعادل 36 يوم إضراب بصورة إجمالية.



وتنصح شركة السكك الحديد بعدم استخدام القطارات اعتبارا من مساء الاثنين وحتى صباح الخميس، وحذر رئيسها غيوم بيبي بأن الإضراب ستكون انعكاساته "فادحة" على 4,5 ملايين مسافر يوميا.



وينضم إلى عمال السكك الحديد اليوم الثلاثاء موظفو جمع النفايات وقطاع الطاقة تعبيرا عن استيائهم من أوضاعهم، كما يضرب موظفو شركة "إير فرانس" اليوم الثلاثاء للمرة الرابعة خلال شهر للمطالبة بزيادة عامة في الأجور بنسبة 6%، في مطلب غير مرتبط مباشرة بإصلاحات ماكرون لكنه يساهم في تأجيج التوتر الاجتماعي، على غرار تحرك موظفي سلسلة "كارفور" للسوبرماركت السبت وإغلاق بعض الجامعات.



خ.أ



بنا 2203 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/04/10 - 10 : 01 AM