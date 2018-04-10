شركة الطيران الألمانية العملاقة (لوفتهانزا) تقرر إلغاء 800 رحلة جوية الثلاثاء برلين في 9 ابريل/بنا/ أعلنت شركة الطيران الألمانية العملاقة (لوفتهانزا) أنّها ستلغي أكثر من 800 رحلة غد الثلاثاء بعد إعلان عمال وموظفي القطاع العام في ألمانيا إضرابا تحذيريا للمطالبة بزيادة رواتبهم، ما سيتسبب بتعطيل العمل في مطارات رئيسية.



قالت شركة الطيران الألمانية في بيان "نظرا لأضراب الغد فإنّ (لوفتهانزا) مضطرة لإلغاء 800 رحلة من أصل 1600 مقررة، منها 58 رحلة طويلة"، مضيفة أنّ حوالى 90 ألف راكب سوف يتأثرون بهذا الإلغاء.



وقالت لوفتهانزا إنّ "الخدمات ستعود الى طبيعتها الأربعاء بعد انتهاء الإضراب الذي سيشمل الطواقم الارضية وعمال مطافئ المطار الذين سيوقفون العمل بين الساعتين الخامسة صباحا والسادسة مساء بالتوقيت المحلي (من 03,00 الى 16,00 تغ)"، فيما حذّر مطار فرانكفورت الذي يعدّ الأكبر في ألمانيا في بيان على موقعه الإلكتروني من "تأخيرات ملحوظة والغاءات" ستؤثر على العديد من شركات الطيران، وطلب من المسافرين مراجعة شركاتهم للتأكد إن كانت رحلاتهم ملغاة أم لا.



وقالت رئيسة الموارد البشرية في (لوفتهانزا بتينا فولكنز) "من غير المقبول أبدا فرض النقابات هذه الأزمة على حساب المسافرين الذين لا دخل لهم".



ووفق نقابة (فيردي) الرئيسية فإن الهدف من الإضرابات التحذيرية لموظفي المطار مع آخرين بين 10 و13 ابريل هو "زيادة الضغط" على أرباب عمل القطاع العام قبل المفاوضات حول زيادة الأجور المقررة في 15-16 من الشهر الجاري.



وستتأثر مطارات ميونيخ وكولونيا وبريمن بإضراب غد الثلاثاء "التحذيري" الذي سيشارك فيه ايضا قطاع النقل العام وعمال جمع النفايات والمستشفيات في عدة ولايات منها العاصمة برلين وبافاريا وشمال الراين-فيستفاليا.







خ.أ



بنا 2152 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/04/10 - 01 : 01 AM