الخارجية البريطانية تعرب عن قلقها من الأوضاع في سوريا وتطالب بالإسراع في فتح تحقيق دولي لندن في 9 ابريل/بنا/ قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسن "ان التقارير القادمة من سوريا التي تتحدث عن استخدام الأسلحة الكيماوية على نطاق واسع امر يثير الرعب والاشمئزاز خصوصا ان اغلب الضحايا هم من المدنيين العزل الذين كانوا يسعون للاحتماء بالملاجئ من شدة القصف.



وطالبت وزارة الخارجية البريطانية بالإسراع بفتح تحقيق دولي للتحقق من قيام قوات النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين العزل في مدينة دوما السورية .



خ.أ



بنا 2124 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/04/10 - 31 : 12 AM