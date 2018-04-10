ولي العهد السعودي يوقع مع وزيرة الدفاع الفرنسية على مذكرات واتفاقيات في المجال الدفاعي بين البلدين

باريس في 9 أبريل / بنا / اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم في باريس مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي .



وذكرت وكالة الانباء السعودية انه جري خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، وسبل تطويرها، خاصة في الجانب الدفاعي والعسكري، والفرص الواعدة وفق رؤية السعودية 2030 ، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة بشأنها بما فيها جهود محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.



وعقب الاجتماع جرى التوقيع على عدد من المذكرات والاتفاقيات للتعاون في المجال الدفاعي بين البلدين لتطوير القوات المسلحة السعودية ونقل وتوطين التقنية وفقا لرؤية السعودية 2030، وتوفير التدريب وخلق فرص وظيفية في البلدين، واستكمال الاجراءات اللازمة لدعم القوة المشتركة لدول الساحل الأفريقي لمحاربة التنظيمات الإرهابية.





م.ح.



بنا 2111 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/04/10 - 23 : 12 AM