الطقس المتوقع غداً في مملكة البحرين: غير مستقر مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة المنامة في 9 أبريل / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ليوم غد الثلاثاء سيكون بمشيئة الله غير مستقر مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً.







الرياح : شمالية شرقية من 5 الى 10 عقد وتصل من 10 الى 15 عقدة مع هبات قد تصل الى 35 عقدة أحياناً.



وحذرت الأرصاد من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج : من قدم إلى 3 أقدام، ويصل الى 8 أقدام في عرض البحر أثناء الهبات.



درجة الحرارة : العظمى 32 درجة مئوية .. والصغرى : 22 درجة مئوية.







م.ح.



بنا 2021 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/04/09 - 26 : 11 PM