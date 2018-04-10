تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية.. قيادة خفر السواحل تعقد لقاء موسعا مع ممثلي شركات الغوص التجارية ورحلات نقل الركاب السياحية المنامة في 9 أبريل/ بنا / تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية المعمول به في وزارة الداخلية للتواصل مع مختلف أطياف المجتمع المدني، عقدت قيادة خفر السواحل، مساء اليوم، لقاء موسعا مع ممثلي شركات الغوص التجارية ورحلات نقل الركاب السياحية.







وتم خلال اللقاء، عرض إيجاز عن دور خفر السواحل في حماية الأمن والسلامة البحرية، بجانب المهام والواجبات المنوطة به، كما تم مناقشة إجراءات تسجيل وترخيص السفن التجارية والقوانين المنظمة لها والإجراءات والشروط المتبعة قبل أي رحلة بحرية لضمان سلامة مرتادي البحر، بالإضافة إلى مناقشة الأمور الخاصة بممارسة نشاط الغوص التجاري والقرارات التي تنظم أوضاع سفن الغوص ذات الأغراض التجارية وكذلك صيد اللؤلؤ و المناطق المحمية الخاصة.



من جهتهم، عبر ممثلو الشركات عن شكرهم وتقديرهم لقيادة خفر السواحل على اللقاء، مشيدين بالجهود التوعوية التي يقوم بها خفر السواحل لضمان سلامة مرتادي البحر.







ع.ر/م.ح.



بنا 1942 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/04/09 - 53 : 10 PM