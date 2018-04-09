البنتاجون: سنرفع لترامب سيناريوهات عمل عسكري في سوريا واشنطن في 9 أبريل/ بنا / أعلن المتحدث باسم البنتاجون لشؤون القيادة الوسطى الأميركية إيريك باهون اليوم إن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ورئيس هيئة أركان القوات المشتركة جوزيف دنفورد سيرفعان إلى الرئيس دونالد ترامب سيناريوهات عمليات عسكرية ضد النظام السوري.



ونقلت اذاعة "سوا" عن باهون قوله في حديث لقناة "الحرة" أن الرئيس ترامب هو الذي سيقرر بعد مشاورات مع فريق أمنه القومي، ما سيتم اتخاذه من إجراءات عسكرية في سوريا.



وكشف مصدر عسكري رفيع لـ "الحرة" أن اتصالات تجري مع دول في التحالف الدولي ضد داعش للخروج بصيغة "مناسبة وسريعة" لوقف "سفك الدم" الذي يتسبب فيه نظام الرئيس السوري بشار الأسد والمجموعات الإيرانية التابعة له. وحسب المصدر ذاته، لا يستبعد البنتاجون أن تقوم دولة ثالثة أو مجموعة دول بمعاقبة النظام السوري وخاصة "الحلقة الضيقة المحيطة بالأسد".







م.ح.



بنا 1752 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/04/09 - 16 : 09 PM