الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم الكيماوي على مدينة دوما السورية الرياض في 9 أبريل/ بنا / أدان الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني بشدة الهجوم الكيماوي على مدينة دوما السورية، مما أدى الى مقتل العشرات وجرح المئات من المدنيين الأبرياء، ووصفه بأنه جريمة حرب بشعة تجرد مرتكبوها من كل القيم الأخلاقية والانسانية، وينبغي أن يقدموا للعدالة.



وقال الأمين العام إن هذه الجريمة البشعة تمثل انتهاكا سافرا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، واتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وقرارات مجلس الأمن الدولي، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة هذه الجريمة البشعة.



ودعا مجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤوليته بحماية المدنيين السوريين، ومحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، والاسراع في ايصال المساعدات الانسانية الى النازحين والمهجرين السوريين، وإلى كافة المناطق المحاصرة تنفيذا لقرار المجلس رقم 2254.





ع.ر/م.ح.



بنا 1745 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/04/09 - 53 : 08 PM