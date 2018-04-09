ترامب يتعهد برد أمريكي سريع على الهجوم الكيميائي في سوريا واشنطن في 9 أبريل/ بنا / تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم باتخاذ قرار سريع "وربما قبل نهاية هذا اليوم" للرد على الهجوم الكيميائي في سوريا.



ونقلت اذاعة "سوا" عن ترامب قوله خلال اجتماع للحكومة الأمريكية: "هذا الأمر يتعلق بالإنسانية، وليس مقبولا أن يحدث"، مضيفا أن القرارات ستتخذ خلال الـ "24 إلى 48 ساعة المقبلة".



وتابع قائلاً: "لاشك لدي حول الجهة المسؤولة عن الهجوم الكيميائي لكن الجنرالات يتحققون من الأمر".



ولم يحدد ترامب طبيعة الرد الأميركي، لكن مستشار البيت الأبيض للأمن ومكافحة الإرهاب توماس بوسرت صرح بأن واشنطن تبقي جميع الخيارات مفتوحة، وبضمنها الرد العسكري.



ومن المقرر أن يعقد ترامب لاحقاً اجتماعا في البيت الأبيض مع كبار القادة العسكريين لبحث الموضوع والتداول بشأن طبيعة الرد الأميركي. وسيحضر الاجتماع وزير الدفاع جيمس ماتيس ورئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دانفورد. ومن المرجح أن يشارك مستشار الأمن القومي الجديد جون بولتون الذي يبدأ يومه الأول في المنصب، النقاش بشأن طبيعة الرد على الهجوم الكيميائي في سوريا.







م.ح.



بنا 1724 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/04/09 - 52 : 08 PM