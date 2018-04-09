وزير خارجية الامارات يبحث مع المبعوث الأممي مارتن غريفيت تطورات الأوضاع في اليمن أبوظبي في 9 أبريل / بنا / استقبل وزير خارجية دولة الامارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيت.



وذكرت وكالة أنباء الامارات انه جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة في هذا الصدد.



وأكد وزير خارجية الامارات خلال اللقاء دعم بلاده لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بما يسهم في عودة الأمن والاستقرار إلى اليمن.



كما أكد على موقف الإمارات الثابت تجاه دعم اليمن وشعبه والتزامها الداعم للشرعية في اليمن بما يكفل عودة الأمن والاستقرار لليمن وصون سيادته ووحدته.





م.ح.



بنا 1624 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/04/09 - 20 : 08 PM