هيئة البحرين للسياحة والمعارض تستضيف وكالات السفر وإعلاميين من جميع أنحاء العالم لترويج سباق الفورملا ١ المنامة في 09 أبريل / بنا / استضافت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أكثر من 30 إعلاميا ومن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة الى وكالات السفر الذين تمت دعوتهم لزيارة مملكة البحرين من قبل المكاتب التمثيلية السبعة المنتشرة في كلٍ من السعودية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والهند والصين وروسيا، بالتزامن مع سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورملا 1 2018م.

وعمدت المكاتب التمثيلية الى دعوة الضيوف لزيارة مملكة البحرين وتغطية فعاليات سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورملا 1 2018 حيث تأتي هذه الخطوة بغرض الترويج والتسويق للسياحة في مملكة البحرين.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة: "يُعد سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورملا 1، من أبرز الفعاليات الرياضية العالمية التي تستضيفها مملكة البحرين بشكل سنوي كونه يُساهم في تعزيز مكانة المملكة على الخارطة السياحية العالمية، والترويج للبحرين ضمن المحافل الدولية".



وأضاف قائلاً: "إرتأينا أن نقوم، عبر مكاتبنا التمثيلية حول العالم، بدعوة عدد أكبر من الإعلاميين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي عن العام الماضي وذلك بغرض الاستمتاع بهذا الحدث الرياضي بالإضافة الى التعرف على أبرز المقومات السياحية التي تمتلكها مملكة البحرين والترويج لها بين متابعيهم".



وتسعى هيئة البحرين للسياحة والمعارض لإبراز ما تتميز به البحرين من إمكانيات سياحية وبنى تحتية جاذبة للزوار والسياح من المنطقة والعالم، بالإضافة لإدراج البحرين ضمن الوجهات السياحية الأهم التي تروج لها هذه المكاتب حول العالم.



ع.ر/ع ع



بنا 1500 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/04/09 - 11 : 07 PM