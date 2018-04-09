سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من سعادة وزير شئون الدفاع المنامة في 9 أبريل / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، برقية تهنئة من سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد بن حسين الجلاهمة وزير شئون الدفاع، وذلك بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لبطولة سباقات فورمولا واحد، هذا نصها:



سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة .. حفظه الله ورعاه

ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



يسرني ان ابعث لسموكم الكريم اسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح مملكة البحرين لتنظيم واستضافة سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد، والذي جاء نتيجة تضافر جهود ابناء الوطن كافة، مما عكس المكانة المتقدمة لمملكة البحرين على خريطة العالم المتمدن.

إن ذلك جاء بفضل الرعاية الكريمة من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ومن سموكم حفظكم الله ورعاكم وبفضل جهودكم الطيبة والتي أثمرت باستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير، الذي يعكس مكانة المملكة ودورها في إحداث النقلة النوعية لرياضة السيارات في الشرق الأوسط، لإعداد وتنظيم هذه الفعالية العالمية وتنفيذها وإخراجها بهذا المظهر المشرّف، لتظل البحرين امتدادًا لتاريخ عريق من العطاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.



ودمتم سموكم سالمين موفقين



الفريق الركن

وزير شئون الدفاع

يوسف بن أحمد بن حسين الجلاهمة









أ.أ/م.ح.



بنا 1426 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/04/09 - 35 : 05 PM