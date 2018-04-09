سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من معالي رئيس مجلس النواب المنامة في 9 أبريل / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من معالي السيد أحمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب، رفع فيها خالص تهانيه وتبريكاته بمناسبة نجاح مملكة البحرين في تنظيم واستضافة سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد، معربا عن فخره واعتزازه باحتضان مملكة البحرين لهذا الحدث الرياضي الكبير.



وأكد رئيس مجلس النواب في برقيته أن مملكة البحرين أصبحت مقصدا رياضيا وسياحيا بما تمتلكه وأجهزتها المختلفة من امكانيات وقدرات وطنية، متمنيا لمملكتنا المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالة الملك الحكيمة سائلا الله العلي القدير أن ينعم على سمو ولي العهد بموفور الصحة والسعادة.











أ.أ/م.ح.



بنا 1406 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/04/09 - 14 : 05 PM