وزير الإسكان لـ" بنا": ارتفاع حجم المناقصات في المملكة العام الماضي المنامة في 9 إبريل / بنا / أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات، ارتفاع حجم المناقصات التي تم ارساؤها خلال العام الماضي بالمقارنة بالأعوام السابقة، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس المناقصات والمزايدات، للمشروعات التي تنفذ في مملكة البحرين.



وأشار وزير الاسكان في تصريح لوكالة أنباء البحرين "بنا" عقب افتتاح الدورة الثانية من مؤتمر الشرق الأوسط للمشتريات التي أقيمت برعايته صباح اليوم في مركز المؤتمرات بفندق الخليج بالمنامة، الى ضرورة أن يعمل جهاز مجلس المناقصات والمزايدات بأقصى كفاءته بما يمنحه فرصة المواكبة مع متغيرات الزمن والمكان والأوضاع الاقتصادية، لكونه يتزامن مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله، موضحا أن هذا التزامن وضع المجلس في تحدي كبير ليواكب التطور الدائم ويقوم بدوره على أكمل وجه.



كما أشار الى مكانة المجلس وأهمية دوره في تنظيم عملية المزايدات في المملكة، وقال إن تطور آلية عملية الشراء، وتقدم أداء المجلس أصبحت عناصر هامة في علم متكامل يتطلب الاطلاع على تحديثات هذا العلم من أفكار واطروحات ومبادرات وتجارب عملية وواقعية في مختلف مناطق العالم، مشيراً إلى أن مملكة البحرين تقع في منطقة تحظى بأعمال ومشروعات ضخمة، موضحاً أهمية هذا الموقع في التعاطي مع هذا الزخم الاقتصادي الذي ينعكس بدوره على انتعاش سمعة المملكة الاقتصادية.



وكان سعادة وزير الإسكان قد أكد في الكلمة التي القاها في افتتاح المؤتمر تطور عمليات الشراء خلال العقد الماضي، وانتقال هذه العمليات من الدور المكتبي إلى الدور الاستراتيجي، مشيراً إلى أن قسم المشتريات الحديث بات يغطي العديد من الأنشطة، بالإضافة لكونه أصبح يلعب دوراً رئيسياً في تحديد الميزة التنافسية للمؤسسات.



ويناقش المؤتمر الذي يعقد بتنظيم "ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط" وبدعم من مجلس المناقصات والمزايدات على مدار يومين دور الابداع والابتكار في مجال المشتريات، ويشارك في المؤتمر 80 مندوباً من 35 منظمة، و21 متحدثاً من الخبراء.



من: نبيلة سليمان



أ.أ/ع ع



بنا 1400 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 83 اخر تحديث : 2018/04/09 - 13 : 05 PM