منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة في مالي جدة في 9 أبريل / بنا / أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم على معسكر "بعثة الأمم المتحدة في مالي" في أغيلهوك، شمال كيدال وفي غاوو، يومي 5 و6 أبريل الجاري، ما أسفر عن مقتل عسكرين من تشاد ونيجيري واحد من قوات حفظ السلام وإصابة 12 آخرين بعضهم بجروح خطيرة.



وأكد الأمين العام للمنظمة، يوسف العثيمين، أن الهجمات على الأبرياء خطيرة للغاية لكل من مالي ودول المنطقة برمتها.



ودعا السلطات المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة للقبض على أعداء السلام ومحاكمتهم، مجددا تأكيده دعم المنظمة لحكومة مالي ولبعثة الأمم المتحدة، في مواصلة جهودها ضمن المجتمع الدولي من أجل التنفيذ الفعال لاتفاق السلام والمصالحة في مالي.







م.ح.



بنا 1357 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/04/09 - 12 : 05 PM