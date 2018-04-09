الأمانة العامة لمجلس التعاون تنظم عددا من الدورات التطويرية لموظفيها الرياض في 9 أبريل / بنا / بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، عدد من الدورات التطويرية لموظفي وموظفات الأمانة ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، والتي أقرتها لجنة التدريب في الأمانة العامة لمجلس التعاون.

وشارك عدد من مدربي ومدربات الأمانة في إعداد حقائب تدريبية تتضمن مواضيع مختلفة في المهارات الأساسية بالأمانة العامة كإعداد وصياغة المحاضر والمداولات، الدبلوماسية، إدارة الاجتماعات، التقديم والالقاء.



وقدمت ميثاء العتيبة ونوف العريفي دورة الدبلوماسية في الأمانة العامة، كما قدمت سارة الشبيعان وحصة العمران دورة إعداد المحاضر والمداولات في الأمانة العامة لعدد من منسوبيها، وتشمل الدورة على التطبيق العملي عبر النظام الإلكتروني المخصص للمداولات والذي تم تصميمه من قبل إدارة تقنية المعلومات بالأمانة العامة.





أ.أ/م.ح.



بنا 1321 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/04/09 - 42 : 04 PM