وزارة خارجية مملكة البحرين تشارك في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية المنامة في 09 أبريل/ بنا / شاركت وزارة خارجية مملكة البحرين في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية والذي بدأت فعالياته اليوم في مدينة دبي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وينظمه برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك تحت شعار" ممارسات حكومية.. إنجازات عالمية"، وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية من مختلف دول العالم.

وقد تم اختيار برنامج الخدمات الدبلوماسية الالكترونية والتي تقدمها إدارة المراسم والمؤتمرات بوزارة الخارجية للبعثات الدبلوماسية من بين عدة جهات حكومية للمشاركة في هذا المعرض، حيث نجح البرنامج في تسهيل وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط إجراءات العمل والأداء، والاستفادة من التطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة.



ويأتي استحداث برنامج الخدمات الدبلوماسية الالكترونية protocol e-service ضمن حرص وزارة الخارجية على تطبيق افضل الممارسات، وسعيها إلى الريادة وتقديم أحدث الخدمات الالكترونية التي تأتي تماشيًا مع معايير الجودة العالمية، والتقليل قدر الإمكان من المعاملات الورقية مع ضمان الدقة وسرعة الإنجاز .



ويشمل هذا النظام تقديم خدمات متنوعة للسفارات المعتمدة لدى مملكة البحرين بشكل إلكتروني فعال يضمن سير المعاملات الرسمية بسرعة وسهولة ومن هذه الخدمات: إصدار تأشيرات وإقامة للدبلوماسيين ، وإصدار اللوحات الدبلوماسية ورخص السياقة وإعفاءات جمركية وبلدية وإدارة بطاقات وتصاريح للمطار.



هذا، وقد بدأ العمل بهذا النظام منذ عام 2012 إلى أن استطاعت إدارة المراسم والمؤتمرات من تحويل 70 % من خدماتها الورقية إلى خدمات الكترونية سريعة ومميزة.



ويعكس اختيار وزارة الخارجية للمشاركة في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية نجاحها في ادخال آخر وأفضل الممارسات وأحدث النظم التي تسهم في تطوير العمل ونشر ثقافة التميز والابتكار لدى موظفيها كافة.



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خ.س



بنا 1240 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/04/09 - 54 : 03 PM