التراخيص والترددات بهيئة "المعلومات" تشرف على تنسيق وتخصيص الطيف الترددي لجائزة البحرين الكبرى الفورمولا واحد المنامة في 09 ابريل /بنا/ قدمت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ممثلة بإدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة دعمها السنوي لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2018 فعالية سباق فورمولا1، استمراراً للدور الذي تتشرف الهيئة بالقيام به في دعم هذا السباق العالمي.

وفي هذا الصدد، ذكر مدير إدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة المهندس حسن محمد حسن، أن الهيئة كالعادة قدمت دعمها عبر فريق فني متكامل مجهز بأحدث أجهزة الرصد بهدف إدارة الطيف الترددي للسباق من كافة الجوانب، مشيراً إلى أن الفريق تمكن من إدارة وتنسيق نحو 460 تردداً لأنظمة الاتصالات المشاركة سواء في السباق أو الفعاليات المصاحبة.



وأضاف المهندس حسن أن سباق الفورمولا واحد يعد من الفعاليات العالمية التي تفخر مملكة البحرين باستضافتها وتنظيمها سنوياً، نظراً لما تتمتع به المملكة من قدرة تنظيمية عالية لمثل هذا الحدث الضخم، وتفخر الهيئة بالتزامها بدورها في هذا التنظيم، من خلال التنسيق المسبق عبر استلام الطلبات لتخصيص الترددات والدعم الفني الميداني قبل وأثناء الحدث، الأمر الذي يصب في سير وتيرة السباق بكافة تفاصيله بآلية سلسلة دون معوقات.



الجدير بالذكر أن إدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة تقدم الدعم الفني عبر إدارة أنظمة الاتصالات الراديوية لفعالية جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 منذ أول انطلاقة لها في عام 2004، بالإضافة الى تقديمها الدعم الفني للعديد من الفعاليات من أبرزها معرض البحرين الدولي للطيران وسباق التحمل والعديد من الفعاليات الأخرى.







أ.أ/خ.س



بنا 1210 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/04/09 - 39 : 04 PM