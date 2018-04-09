مدير عام أمانة العاصمة وفي اجتماع منظمة المدن العربية من الرباط : البحرين لديها تجارب ناجحة في عالم الاستدامة الرباط في 09 أبريل/ بنا / دعا مدير عام أمانة العاصمة م. محمد بن احمد آل خليفة المدن والبلديات العربية الى الاستفادة من التجارب التي حققتها مملكة البحرين ومدنها من النقلة النوعية التي سجلتها في مجالات تقنية المعلومات والسياحة الثقافية.

وقال في كلمته في افتتاح اعمال الدورة الخامسة والخمسين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية في العاصمة المغربية الرباط، ان المنامة هي من المدن العربية الفاعلة والنشطة في منظمة المدن العربية، حيث كان المؤتمر العام السادس عشر للمنظمة في المنامة نقطة تحول في خطط وبرامج المنظمة ومؤسساتها التابعة لها في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ التي أقرتها الأمم المتحدة.



واضاف مدير عام أمانة العاصمة قائلاً ان عالم اليوم هو عالم المدن، عالم المعرفة والابداع، عالم المدن الخضراء والمدن الذكية؛ مشيرا الى ان منظمة المدن العربية وضعت في مؤتمرها العام في المنامة خارطة طريق لدعم مدنها الاعضاء ومساعدتها في تحقيق سياساتها وبرامجها الهادفة الى جعل المدينة العربية امنة ودامجة وشاملة ومستدامة.



وتحدث مدير أمانة العاصمة عن انجازات المنامة والمدن البحرينية في مجال الادارة الذكية خدمة للساكنين ودعا العواصم والمدن العربية للمشاركة في اجتماع الرباط على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة للنهوض بالمدينة العربية وساكنيها وجعل مدننا جاذبة للعيش وللعمل.





ن.ع/خ.س



بنا 1221 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/04/09 - 12 : 04 PM