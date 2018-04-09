عاهل البلاد المفدى يتلقى برقية من سعادة الفريق الركن وزير شئون الدفاع المنامة في 9 أبريل / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة من سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد بن حسين الجلاهمة وزير شئون الدفاع، وذلك بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لبطولة سباقات فورمولا واحد، هذا نصها:

سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،، حفظه الله ورعاه

عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

سيدي صاحب الجلالة ، ، ،

يسرني أن أرفع لجلالتكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح مملكة البحرين في تنظيم واستضافة سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد، والذي جاء نتيجة تضافر جهود أبناء الوطن كافة، مما عكس المكانة المتقدمة لمملكة البحرين على خريطة العالم المتمدن.

إن ذلك جاء بفضل الرعاية الكريمة من لدن جلالتكم حفظكم الله ورعاكم التي أثمرت باستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير، الذي يعكس مكانة المملكة ودورها في إحداث النقلة النوعية لرياضة السيارات في الشرق الأوسط، لإعداد وتنظيم هذه الفعالية العالمية وتنفيذها وإخراجها بهذا المظهر المُشرف، لتظل البحرين امتداداً لتاريخ عريق من العطاء في ظل قيادتكم حفظكم الله ورعاكم.



ودمتم جلالتكم سالمين موفقين



الفريق الركن

وزير شئون الدفاع

يوسف بن أحمد بن حسين الجلاهمة







ل.ب/خ.س



بنا 1209 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/04/09 - 43 : 03 PM