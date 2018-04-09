جلالة الملك المفدى يستقبل معالي رئيسي مجلسي النواب والشورى المنامة في 09 أبريل/ بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله بقصر الصخير هذا اليوم معالي رئيس مجلس النواب ومعالي رئيس مجلس الشورى ، حيث تم خلال اللقاء بحث الأمور القانونية التي تهم مجلسي الشورى والنواب ، والتي من شأنها تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن .



وقد أشاد جلالة الملك حفظه الله ، بكل ما يقوم به مجلسا الشورى والنواب من أعمال وطنية متميزة حققت وتحقق تطلعات أهل البحرين الكرام ، في تطوير الأمور التشريعية والرقابية والتي من شأنها تحقيق ما يهم المواطن من مبادئ وحقوق تضمنها ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه أهل البحرين كافة وأصبح منار الطريق لمشروعنا الوطني ، في الإصلاح المدروس والتطوير المتدرج ، داعياً جلالته الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.





ن.ع/خ.س



بنا 1226 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/04/09 - 31 : 04 PM