المحكمة الدستورية تستقبل طلبة وطالبات كلية الحقوق بجامعة العلوم التطبيقية المنامة في 9 أبريل / بنا / استقبلت الأمانة العامة للحكمة الدستورية صباح اليوم، مجموعة من طلبة وطالبات كلية الحقوق بجامعة العلوم التطبيقية يرافقهم الدكتور محمد العجارمة، حيث تأتي الزيارة ضمن سياسة الأمانة العامة للمحكمة لتفعيل الشراكة المجتمعية مع مؤسسات التعليم العالي المختلفة في المملكة بهدف نشر الثقافة القانونية والدستورية.

وخلال الزيارة، استقبل الدكتور الشيخ صباح بن حمد آل خليفة أمين عام المحكمة الدستورية الطلبة والطالبات ونقل لهم تحيات معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة وتشجيعه لهذه البرامج التي تسهم في تحسين تحصيلهم الأكاديمي. وقام طلبة وطالبات كليات الحقوق بالجامعات بالاطلاع على مهام واختصاص المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وإجراءات رفع المنازعات الدستورية أمامها التي رسمها القانون.



وبعد ذلك قدم السيد أحمد حبيب العالي رئيس تسجيل الدعاوى محاضرة عن دور المحكمة الدستورية واختصاصاتها وإجراءات تقديم ورفع الدعوى الدستورية.



وفي ختام الزيارة، أعرب الطلبة والطالبات عن شكرهم وتقديرهم للفرصة التي أتاحتها لهم الأمانة العامة بالمحكمة لاطلاعهم على الإجراءات التي ستعود بالنفع والفائدة في مجال دراستهم الأكاديمية.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 1202 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/04/09 - 20 : 04 PM